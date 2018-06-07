Госпогранкомитет придумал, как разгрузить границу с Украиной

/ Общество
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В ГПК предложили туристическим операторам заранее информировать о планируемых времени и месте пересечения госграницы туристами.

Такая информация размещена на сайте Национального агентства по туризму.

Это поможет в организации «ритмичного и комфортного» режима пересечения госграницы: избежать значительных очередей перед пунктом пропуска «Новая Гута» и задействовать остальные пункты пропуска.

Информацию можно направлять непосредственно в пункты пропуска, через которые проходит маршрут.

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Тэги: ГПК Госпогранкомитет Новая Гута Беларусь-Украина белорусско-украинская граница

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