Госпогранкомитет придумал, как разгрузить границу с Украиной
В ГПК предложили туристическим операторам заранее информировать о планируемых времени и месте пересечения госграницы туристами.
Такая информация размещена на сайте Национального агентства по туризму.
Это поможет в организации «ритмичного и комфортного» режима пересечения госграницы: избежать значительных очередей перед пунктом пропуска «Новая Гута» и задействовать остальные пункты пропуска.
Информацию можно направлять непосредственно в пункты пропуска, через которые проходит маршрут.
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