Марадона отказался от премиум-жилья в Минске

Аргентинец хочет жить в Бресте, рядом со своим футбольным клубом.

Об этом рассказал генеральный менеджер брестского «Динамо» Валдас Иванаускас в беседе с Рressball.by .

По словам Иванаускаса, Марадоне уже подобрали жилье. «Не та вилла, конечно, что у него раньше была. И моря нет. Это реальность, и Диего все понимает. Мы в свою очередь понимаем его запросы — они натуральные, человек всю жизнь так живет. На каком-то этапе даже поинтересовались: может, лучше в Минске что-то поискать, здесь с премиум-жильем проще. Отказался. Хочет быть только в Бресте, рядом с командой», — сказал он.

Предместье «Стимово» в Бресте. Фото: novostrojka.by

Подписание Марадоны не стало новостью для Иванаускаса. Еще зимой «Динамо» подписало договор о сотрудничестве с «Аль-Фуджайрой» — прошлым клубом аргентинца. «Тогда теплилась надежда, сейчас — реальность. Считаю, Беларусь должна гордиться, что Марадона будет работать здесь», — добавил представитель брестского клуба.