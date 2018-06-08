Лукашенко уволил помощника президента

Александр Лукашенко принял решение об увольнении помощника президента — инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко.

Как отмечается в указе главы государства, кадровое решение принято «за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».

30 мая стало известно, что за крупную взятку сотрудники Комитета государственной безопасности задержали Сергея Ровнейко. Как сообщили в пресс-службе спецслужбы, в результате оперативно-розыскных мероприятий «с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тыс. долларов» был задержан помощник президента.

Задержание своего помощника прокомментировал и Александр Лукашенко.

«Он попал в поле зрения более полутора лет назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка. Не может обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило», — рассказал Лукшенко журналистам 2 июня.

По словам главы государства, когда ему доложили о противоправной деятельности Ровнейко, он сказал о необходимости выявления исключительного факта, который бы подтвердил оперативную информацию.

«Прошло определенное время — 200 тысяч долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною», — рассказал Лукашенко.

В должности помощника президента Сергей Ровнейко работал почти три года — с 25 июня 2015-го.

Глава государства неоднократно хвалил сотрудников КГБ, которые активно работают по антикоррупционному направлению.

Напомним, выступая 24 апреля с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту, Лукашенко рассказал, что «в этом году Комитетом государственной безопасности вскрыта масштабная коррупционная сеть в сфере поставок — вдумайтесь — спецодежды для госпредприятий».

Ранее он предупреждал, что государство будет жестко наказывать за коррупционные преступления.