В Молодечненском районе у самогонщика обнаружили 1270 литров браги

27-летний житель Молодечно будет привлечен к административной ответственности за самогоноварение.

Фото УВД Минской области

Сотрудникам милиции на самогонщика указали граждане. На его дачном участке в деревне Заболотье правоохранители обнаружили емкости с 1270 литрами браги, которая уничтожена.

Ранее мужчина уже попадал в поле зрения милиции по аналогичному поводу.

Теперь молодечненца могут оштрафовать на 30 базовых величин.