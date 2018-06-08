В Молодечненском районе у самогонщика обнаружили 1270 литров браги
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27-летний житель Молодечно будет привлечен к административной ответственности за самогоноварение.
Сотрудникам милиции на самогонщика указали граждане. На его дачном участке в деревне Заболотье правоохранители обнаружили емкости с 1270 литрами браги, которая уничтожена.
Ранее мужчина уже попадал в поле зрения милиции по аналогичному поводу.
Теперь молодечненца могут оштрафовать на 30 базовых величин.
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