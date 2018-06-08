Скончался звезда фильма «Любовь и голуби» Игорь Лях

Умер заслуженный артист России Игорь Лях, звездной ролью которого был Ленька из советской комедии «Любовь и голуби».

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Игорь Лях родился 16 августа 1962 года, в 1983 году он окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина.

В фильмографии актера 15 картин, среди которых «Мой любимый клоун», «Недоросль», «Тариф новогодний», «Ёлки 3», «Жажда».

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля у себя дома от остановки сердца скончалась Нина Дорошина, сыгравшая в ставшей любимой для многих киноманов комедии мать Леньки. Ей было 83 года.