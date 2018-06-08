На начальницу отдела «Бобруйскагромаш» завели 10 уголовных дел

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД выявили факты получения взяток начальницей одного из отделов ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».

Указанное должностное лицо с 2013 года получало от представителей коммерческих структур взятки за благоприятное решение вопросов, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

За период покровительства коммерческих структур она незаконно получила более 10 тысяч долларов взятками, за что возбуждено более 10 уголовных дел.

Задержанной грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.