В Минске построят национальный футбольный стадион с китайским колоритом

В Минске приступают к подготовке территорий под строительство национального футбольного стадиона на ул. Ванеева и бассейна международного стандарта на ул. Кальварийской. Соответствующий указ № 224 подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Помощь в строительстве национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта окажет Китай. Соглашения о реализации проектов технико-экономической помощи были подписаны 14 июля 2017 года в Минске в ходе встречи министра экономики Владимира Зиновского с делегацией Министерства коммерции КНР во главе с начальником отдела департамента по оказанию помощи Ван Лигуем.

«Мы договорились с китайскими партнерами, что в ближайшее время нам будет оказана технико-экономическая помощь по строительству большого национального футбольного стадиона и бассейна по международным стандартам. Сегодня мы подписали соглашение путем обмена письмами о начале финансового обоснования этих проектов. По нашим предположениям, на эти проекты будет выделено 1,2 млрд юаней (около 180 млн долларов). Мы благодарны китайской стороне», — отметил Зиновский.

В ноябре 2017 года Александр Лукашенко рассказал, что архитектурный облик национального стадиона Беларуси будет иметь китайский колорит. «Мы с помощью наших китайских друзей — это, скорее всего, будет подарок Си Цзиньпина, председателя КНР — построим национальный стадион Беларуси. Я просил Си Цзиньпина, своего друга, чтобы он построил его с китайским колоритом, чтобы все, не только белорусы, видели, что это образец дружбы с китайским народом», — заметил глава государства.

Указ № 224 Лукашенко подписал накануне своего визита в Китай 9—10 июня, в ходе которого планируется встреча в том числе с председателем КНР.

Обе площадки подготовят в текущем и следующем годах. Для строительства бассейна в районе ст.м. «Молодежная» снесут здание типогрфии «Красная звезда».