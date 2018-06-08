Защитники Куропат посетили ресторан «Поедем поедим» и написали жалобы

Два участника акции против работы развлекательного комплекса «Поедем поедим» возле урочища Куропаты — места массовых захоронений жертв сталинизма — 8 июня посетили ресторан, написав свои претензии в книге отзывов и предложений.

«Мы говорили с администратором. Увидели, что банкетный зал стоит пустой, хотя там были при полном параде и официанты, и охрана», — сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

По словам политика, он свою запись в книге жалоб адресовал владельцам заведения, предложив передать комплекс под снос или для открытия музея жертв сталинских репрессий. Он отметил, что в ресторане пообещали дать письменный ответ на протяжении семи дней.

Северинец сообщил, что в ресторане предлагали пообедать, однако, по его словам: «Мы в любом случае это делать не будем».

По впечатлениям политика после посещения развлекательного комплекса, «он хотя и открылся, но по факту не функционирует».

Протесты в связи с открытием развлекательного комплекса возле Куропат длятся с 31 мая. Планируется, что они продолжатся и на ближайших выходных. В понедельник оргкомитет по защите Куропат намерен обсудить дальнейшие действия.