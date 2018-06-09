Финляндия — Беларусь: на кого ставят букмекеры

Сегодня в Тампере пройдет товарищеский матч между национальными сборными Финляндии и Беларуси.

В преддверии встречи у белорусских болельщиков присутствует оптимизм, связанный с хорошей игрой, показанной в «товарнике» с Венгрией (подопечные Игоря Криушенко сыграли в Бресте вничью — 1:1).

А вот букмекеры считают фаворитом матча хозяев: ставки на победу Финляндии принимаются с коэффициентом 2.37. На ничью, как и на победу Беларуси, можно поставить с коэффициентом 3.3, игра завершится победой Беларусь — 3.3.