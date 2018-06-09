Мининформ заблокировал два сайта и семь групп в соцсетях

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Решением Министерства информации на территории Беларуси ограничен доступ к двум сайтам и семи группам в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич

Как сообщили в ведомстве, такая мера принята «за распространение экстремистских материалов».

1 июня Мининформ ограничил доступ к 17 сайтам.

В Беларуси может быть введена уголовная ответственность за ложную информацию в интернете. Об этом сообщил генеральный прокурор Александр Конюк. По его словам, вопрос обсуждается на уровне Генпрокуратуры и Мининформа, «мы сейчас прямо работаем над этой темой».

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Тэги: Мининформ блокировка сайтов

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