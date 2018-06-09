Защитники Куропат обещают дежурить у ресторана «Поедем поедим» в течение всего времени его работы

Со следующей недели защитники Куропат планируют дежурить возле развлекательного центра «Поедем поедим» с 12 до 24 часов. 9 и 10 июня акции будут проходить до 18 часов, сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Таким образом, пояснил он, активисты планируют находиться со следующую недели беспрерывно в заявленное время работы комплекса.

В нынешнюю субботу, сообщил Северинец, в акции участвуют около 15 человек. По его словам, на территорию комплекса пыталась проехать группа мотоциклистов «в черных шлемах и с колорадскими ленточками», однако активисты этому помешали. За время сегодняшней работы комплекса, по подсчетам политика, в нем побывало несколько человек.

Акции против открытия развлекательного комплекса возле Куропат длятся с 31 мая.