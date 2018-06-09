Лукашенко — президенту Ирана: Беларусь готова развивать отношения настолько, насколько вы этого желаете

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По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова развивать отношения с Ираном до такого уровня, на который согласятся коллеги.

Фото пресс-службы президента

Как заявил он на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани, двусторонние отношения улучшаются с каждым годом.

Глава белорусского государства заверил, что Минск готов делать все возможное, чтобы решать все возникающие проблемы.

В свою очередь президент Ирана заметил, что до оптимального уровня в отношениях сторонам еще далеко. Однако он подчеркнул, что сегодня Беларусь и Иран гораздо ближе друг к другу.

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Тэги: Беларусь-Иран Персона: Александр Лукашенко Хасан Роухани

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