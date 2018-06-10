На пожаре в Барановичах погиб пенсионер

Неосторожность при курение – основная версия, которую рассматривают специалисты при выяснении причин пожара с погибшим.

Как сообщили в дежурной части МЧС, рано утром на пульт дежурного поступил сигнал о задымлении на лестничной площадке девятиэтажки на улице Наконечникова.

Прибывшие на место вызова спасатели увидели, что из окна квартиры на шестом этаже идет дым. Соседи сообщили, что в квартире возможно находится человек.

После вскрытия деревянной входной двери на полу в коридоре без признаков жизни был обнаружен и вынесен на руках на лестничную клетку 74-летний хозяин квартиры. Откачать мужчину не удалось – врачи «скорой» констатировали смерть.

