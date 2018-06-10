В Москве госпитализирован поэт Андрей Дементьев

Знаменитый советский и российский поэт Андрей Дементьев был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Как рассказала супруга мастера слова Анна Пугач, Дементьев простыл: «Впереди праздники, поэтому мы решили для профилактики положить его в больницу, так как возраст уже немолодой».

16 июля автору шлягера 80-х «Я тебя рисую» исполнится 90 лет.

В связи с юбилеем будет проведено несколько масштабных мероприятий. Поэтому отдых и внимание врачей не будет лишним.

Пугач сообщила, что подготовка к празднованию юбилея продолжается.