В Москве госпитализирован поэт Андрей Дементьев

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Знаменитый советский и российский поэт Андрей Дементьев был госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Как рассказала супруга мастера слова Анна Пугач, Дементьев простыл: «Впереди праздники, поэтому мы решили для профилактики положить его в больницу, так как возраст уже немолодой».

16 июля автору шлягера 80-х «Я тебя рисую» исполнится 90 лет.

В связи с юбилеем будет проведено несколько масштабных мероприятий. Поэтому отдых и внимание врачей не будет лишним.

Пугач сообщила, что подготовка к празднованию юбилея продолжается.

Сам поэт пояснил РИА «Новости», что у него «обострились старые болячки», но чувствует он себя нормально.

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Тэги: поэт госпитализация Персона: Андрей Дементьев Анна Пугач

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