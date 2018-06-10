Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином похвалил Китай за порядок и дисциплину

В последний день визита Александра Лукашенко в Китай прошла его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Фото пресс-службы президента

А белорусского государства выразил удовлетворенность тем, что Минск и Пекин «безоговорочно поддерживают друг друга в любой ситуации».

Он отметил, что стороны не смотрят на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств.

Лукашенко выразил убежденность, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, назвав ее верным союзником КНР.

Говоря о прошедшем саммите глав государств ШОС, официальный белорусский лидер назвал организацию мероприятия «образцом порядка, дисциплинированности и эффективности».

По словам Лукашенко, ШОС — это детище Китая: «Международный авторитет, который обрела организация, — свидетельство усиления роли вашей страны в мире. Мы как ваши искренние друзья всячески будем поддерживать эту организацию и все тенденции, которые будут происходить в ней».