По-богатому: кортеж Ким Чен Ына попал в Сингапуре на видео

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая, как ранее сообщал Белый дом, должна пройти на южном острове Сентоса 12 июня.

На сингапурской земле лидер КНДР уже встретился с главой МИД этой страны Вивианом Балакришнаном.

Пользователи опубликовали в сети проезд кортежа Ким Чен Ына на дорогих иномарках.

Ранее отмечалось, что американский президент Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы подготовиться ко встрече в Сингапуре.