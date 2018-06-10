По-богатому: кортеж Ким Чен Ына попал в Сингапуре на видео

/ Мир
Просмотров: 46 Комментариев: 0

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая, как ранее сообщал Белый дом, должна пройти на южном острове Сентоса 12 июня.

На сингапурской земле лидер КНДР уже встретился с главой МИД этой страны Вивианом Балакришнаном.

Пользователи опубликовали в сети проезд кортежа Ким Чен Ына на дорогих иномарках.

 

 

Ранее отмечалось, что американский президент Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, чтобы подготовиться ко встрече в Сингапуре.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Сингапур США-КНДР Персона: Ким Чен Ын

Другие материалы на эту тему:

Северная Корея грозится выпустить ракеты по США

Северная Корея грозится выпустить ракеты по США

Сингапур скорбит по «отцу нации»

Сингапур скорбит по «отцу нации»

Деннис Родман о Ким Чен Ыне: чертовски крутой парень

Деннис Родман о Ким Чен Ыне: чертовски крутой парень

В Сингапуре появилось новое чудо света

В Сингапуре появилось новое чудо света

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте