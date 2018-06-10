В Британии пара почти час занималась сексом на могиле

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Неожиданно закончилась борьба за нравственность для жителя английского города Шо, заснявшего на видео секс пары на могильной плите одного из кладбищ.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Мужчина выложил ролик в сети, но вместо поддержки на него вылилось целое ведро насмешек.

Свои действия объяснил тем, что «сладкой парочке» станет стыдно, и она публично извинится за содеянное. Вместо этого один из героев «ролика», который на протяжении 45 минут убложал свою подругу, написал, что горд продолжительностью, а также порекомендовал «оператору» разнообразить свою жизнь.

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Тэги: Великобритания секс Город: Шо

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