В Британии пара почти час занималась сексом на могиле

Неожиданно закончилась борьба за нравственность для жителя английского города Шо, заснявшего на видео секс пары на могильной плите одного из кладбищ.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Мужчина выложил ролик в сети, но вместо поддержки на него вылилось целое ведро насмешек.

Свои действия объяснил тем, что «сладкой парочке» станет стыдно, и она публично извинится за содеянное. Вместо этого один из героев «ролика», который на протяжении 45 минут убложал свою подругу, написал, что горд продолжительностью, а также порекомендовал «оператору» разнообразить свою жизнь.