В Минске пройдет образовательный семинар «Проблемы преподавания истории Холокоста и Второй мировой войны в Беларуси»

11-13 июня в Минском международном образовательном центре имени Й.Рау (пр-т Газеты «Правда», 11) пройдет образовательный семинар для учителей истории и сотрудников музеев «Проблемы преподавания истории Холокоста и Второй мировой войны в Беларуси».

Семинар организуют и проводят Историческая мастерская имени Леонида Левина совместно с Мемориалом Шоа и центром «Холокост» в Париже (Memorial de la Shoah).

На нем будут представлены методики преподавания темы Холокоста в школах, а также результаты исследований известнейших белорусских, российских и французских специалистов по истории национал-социализма, антисемитизма.

Откроют семинар представители дипломатического корпуса: чрезвычайный и полномочный посол Франции Дидье Канесс, глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, посол Германии Петер Деттмар, чрезвычайный и полномочный посол Израиля Алон Шогам.

На мероприятии можно будет прослушать лекции известных профессоров из Франции, Беларуси и России, принять участие в педагогических воркшопах под их руководством. Среди выступающих Губерт Строук, Mémorial de la Shoah (Франция), Илья Альтман, Научно-просветительный центр «Холокост» (Россия), Томас Шопард, École des Hautes Études en Sciences Sociales (Франция), Алексей Литвин (Институт истории Национальной академии наук Беларуси), Евгений Розенблат (Брестский государственный университет), Артур Чапман, University College London, Institute of Education, Centre for Holocaust Education (TBC) (Великобритания) и др.

В программе семинара планируется посещение с экскурсией территории Минского гетто и мемориала в Малом Тростенце и Благовщине.