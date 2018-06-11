Гендиректор «Беларусьфильма» Карачевский пообещал реформы на киностудии

Национальная киностудия «Беларусьфильм» находится на пороге реформ. С таким заявлением на пресс-конференции 11 июня выступил генеральный директор студии Владимир Карачевский, занявший эту должность чуть более трех месяцев назад.

По словам Карачевского, первые три месяца работы он полностью посвятил изучению и анализу ситуации «не только на самой киностудии, но и в целом ситуации, связанной с кинопроизводством в Беларуси и соседних государствах». Карачевский ознакомился с опытом работы российских киностудий «Мосфильм» и «Ленфильм», а также студий в Узбекистане и Таджикистане.

«Стоит вопрос о том, какой должна быть модель киностудии в наших условиях существования. Чтобы кинопроизводство могло существовать, нужна не только господдержка, но и поддержка инвесторов, партнеров. <…> Экономическая модель, которая существовала до этого, я считаю, неэффективна, особенно в наших условиях. Такая модель могла существовать только при плановой экономике, когда выделялись со стороны государства определенные гарантированные суммы денег, примерно 10 млн долларов в год — можно было за год спланировать. А когда сейчас пошли системы конкурсов, то это уже сложнее», — цитирует гендиректора «Беларусьфильма» агентство БелаПАН .

Один из самых важных вопросов функционирования киностудии заключается также в продвижении продукции. По словам Карачевского, белорусские кинопроизводители столкнулись «с очень большой проблемой, о которой никто не хочет говорить и вспоминать».

«Правила игры поменялись, — отметил он. — Вначале должен быть анализ, мониторинг со стороны продюсера, который изучает, какая тема может быть интересна. Продюсер ведет сопровождение фильма и знает, кому и как он его будет продавать. Делаются все расчеты, максимально удобоваримая смета, и уже только потом выпускается фильм с дальнейшей претензией на продажу. Часто было так, что мы официально кому-то готовимся продавать, а вместе с тем вся прокатная история не проработана. Надо понимать, кому нужен наш документальный, анимационный, художественный продукт, и, конечно же, выдерживать все сроки производства».

«Поэтому такие понятия, как продюсирование, маркетинг, продажи, должны стоять иногда во главе. Проектов принести можно много, и, поверьте, приносят. Но когда задаешь вопрос: «Ребята, а дальше куда», часто слышишь в ответ: «Вы как-нибудь разберитесь». Вместе с тем задайте себе вопрос, насколько сейчас эффективен государственный менеджмент, насколько у нас готова школа продюсерства, насколько люди могут эффективно продавать не только в нашей стране», — заявил глава киностудии.

По словам Карачевского, доходы киностудии от продажи своей продукции белорусским телеканалам и ее прокат внутри страны совсем невелики, поэтому «нужно искать продюсеров и компаньонов, которые имеют связи не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами».