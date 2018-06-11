Защитники Куропат: руководство фирмы, причастной к ресторану «Поедем поедим», прячется, не хочет говорить

Руководство компании, причастной к открытию развлекательного комплекса в Куропатах, 11 июня отказалось принять обращение представителей общественности.

Несколько активистов, в том числе Павел Северинец и Вячеслав Сивчик, сегодня приехали по адресу, в котором находится офис застройщика объекта — СООО «БелРестИнвест». Северинец сообщил журналистам, что за несколько минут до их приезда он звонил в офис компании, где ему сказали, что руководства на месте нет, и предложили бросить обращение в почтовый ящик. Активисты звонили и стучали в дверь офиса, но им так никто и не открыл.

В обращении к владельцам комплекса отмечается, что его расположение в непосредственной близости от «национального некрополя аморально и неприемлемо».

«Этот ресторан с баней, батутами и детской площадкой был построен вами незаконно, в охранной зоне Куропат. В нашем распоряжении есть документы, которые это подтверждают. Более того, в дальнейших действиях ответственных государственных чиновников и владельцев комплекса «Поедем поедим» просматривается коррупционная схема. Мы требуем от вас снести или перенести ресторанно-развлекательный комплекс», — говорится в обращении.

«Владельцы прячутся, не хотят говорить, — заявил журналистам Северинец. — Они делают вид, что их просто нет. Считаем, что тем, кто строит рестораны в таких местах, нет места в Беларуси».

По словам политика, 12 июня состоится заседание юридической группы защитников Куропат. Активисты подготовят еще одно обращение, которое в этот же день планируется передать в Комитет госконтроля, Генпрокуратуру и Миноблисполком.

Защитники урочища также намерены обратиться к президентам стран (Израиля, Польши, Чехии, Австрии и Германии), которые планируют приехать в Беларусь 29 июня на открытие мемориала в Тростенце, чтобы проинформировать их о ситуации в Куропатах.

Акции против открытия развлекательного комплекса возле места массовых расстрелов и захоронения жертв сталинских репрессий проходят ежедневно с 31 мая.