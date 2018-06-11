В Беларуси хотят упразднить сдачу крови донорами за деньги

Новый законопроект «О донорстве крови и ее компонентов», который в Беларуси планируется принять в 2019 году, предполагает упразднение процедуры сдачи крови за деньги, сообщила на пресс-конференции в Минске 11 июня председатель постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак.

«В новом законопроекте о донорстве возможность сдачи крови и ее компонентов за плату сохранится исключительно для доноров компонентов крови и фармацевтических субстанций при минимально необходимых мерах поддержки данной категории доноров со стороны государства», — сказала она.

Таким образом, доноры, сдающие компоненты крови за плату, получат бесплатное питание до и после донации, освобождение от работы в день сдачи и выплаты за сданные компоненты крови и фармацевтические субстанции. Однако возмездный донор не сможет стать почетным донором

Одновременно для безвозмездных доноров предусматриваются дополнительные соцгарантии, сообщила парламентарий.

«Это возмещение расходов, связанных с донорством, в том числе необходимостью восполнения энергетических затрат организма, пособие по временной нетрудоспособности с первого дня утраты трудоспособности в размере 100% среднего заработка, награждение нагрудным знаком «Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь». Кроме того, планируется значительно расширить соцпакет для почетных доноров», — рассказала она.

Директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный трансфузиолог Минздрава Федор Карпенко отметил, что переход Беларуси полностью на систему безвозмездного донорства продиктован в том числе и Мельбурнской декларацией, принятой 14 июня 2009 года, которая призывает страны достичь 100-процентного добровольного безвозмездного донорства крови уже к 2020 году.

Сегодня 73 страны мира более 90% своих запасов крови обеспечивают безвозмездными донациями, в 60 странах этот показатель составляет около 100%, сказал он.

Кроме того, отметил глава РНПЦ, приоритетность донорства на безвозмездной основе — одно из направлений государственной политики Беларуси. «Да, действительно, мы закрепляем донацию крови только на безвозмездной основе, но вместе с этим донор получает от государства уже закрепленный пакет социальных гарантий, а также новую гарантию — восполнение энергетических затрат, которое необходимо в междонационный период», — рассказал Карпенко.

По словам трансфузиолога, каким образом эта гарантия будет осуществляться, еще решается. Скорее всего, это будет набор определенных продуктов или, как в России, деньги, на которые донор может приобрести продукты на восстановление здоровья в определенном магазине. «Наша цель, чтобы к нам приходил сдавать кровь здоровый человек и дальше он оставался здоровым», — подчеркнул он.

Между тем Карпенко подчеркнул: «Возмездная сдача компонентов крови — это выбор человека, и мы эту возможность предоставим и отразим ее в законопроекте».