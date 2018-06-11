Госпредприятия распродают имущество

Акционерные общества, чей контрольный пакет принадлежит государству, выставили на продажу объекты неиспользуемого имущества, говорится в сообщении Государственного комитета по имуществу.

Продаже подлежат 195 объектов, они выставлены на торги по рыночной стоимости на основании заключения об оценке. Потенциальным инвесторам предлагается приобрести, в частности, здания складов, котельных, производственные помещения и иную недвижимость.

Ранее комитет по имуществу сообщал, что в государственной собственности находится около 118 млн квадратных метров зданий, сооружений и изолированных помещений, в частности к неиспользуемому имуществу относится около 2 млн квадратных метров недвижимости.

В 2017 году Госкомимущество предлагало предусмотреть возможность понижения сразу до 50% цены на аукционе на неиспользуемое имущество и оставлять предприятиям половину средств, вырученных от продажи имущества. Кроме этого, ГКИ предлагал увеличить срок предоставления рассрочки по оплате реализуемого на торгах госимущества с одного года до трех лет.

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев на пресс-конференции в феврале 2018 года сообщил, что эти предложения отражены в проекте президентского указа, который уже разработан.

«Планируется сократить количество понижающих стоимость объекта шагов при продаже на аукционах. Сегодня, если объект не продается, то цена понижается на 20%, затем на 50% и на 80% — вплоть до одной базовой величины. Как показывает практика, объектов с понижением в 20% продается очень мало. Внесено предложение о предоставлении возможности начинать аукционы сразу с 50-процентным понижением», — сообщал Гаев.

При этом он констатировал, что в 2017 году 368 неиспользуемых объектов не было продано даже за одну базовую величину. «Многие из них в хорошем состоянии (бывшие школы, акушерские пункты), которые могут использоваться для развития бизнеса или для проживания», — считает Гаев.