Нацбанк решил отказаться от Банка развития

Национальный банк в скором времени может выйти из числа акционеров ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Такая информация содержится в комментарии к рейтингу, который присвоило международное рейтингового агентство S&P Global Ratings белорусскому финансовому институту.

В сообщении агентства говорится, что кредитные рейтинги Банка развития подтверждены на уровне «В/В» по обязательствам в национальной и иностранной валюте.

По данным агентства, в акционерном капитале Банка развития в ближайшее время могут произойти некоторые изменения. Агентство напоминает, что с момента создания банка государство являлось его стопроцентным собственником.

В настоящее время, констатируют аналитики агентства, правительство напрямую контролирует почти 95,5% капитала Банка развития, «Беларуськалию» принадлежит в банке 4,5% акций, а доля Национального банка составляет 0,01%.

«Насколько мы понимаем, в ближайшее время Национальный банк планирует продать свою долю в капитале банка, однако мы не ожидаем каких-либо изменений в операционной деятельности Банка развития в результате этого», — говорится в сообщении S&P Global Ratings.

Аналитики агентства напоминают, что с 2016 года Нацбанк является не только акционером, но и регулятором Банка развития.

«Поскольку Банк развития является институтом развития, исторически к нему не применялся тот же режим регулирования, который действовал в отношении коммерческих банков. Тем не менее мы отмечаем, что, начиная с 2016 года, режим регулирования со стороны Нацбанка ужесточился, и многие требования, действовавшие в отношении коммерческих банков, стали применяться к Банку развития», — констатируют аналитики рейтингового агентства.

Также в сообщении рейтингового агентства говорится, что правительство в этом году планирует докапитализировать Банк развития. «И, хотя в 2018 году изначально не предвиделось никаких вливаний капитала, насколько мы понимаем, правительство предоставит банку дополнительный капитал, главным образом в связи с расширением деятельности Банка развития в лизинговом сегменте», — отмечают аналитики S&P Global Ratings.

Согласно информации, полученной от руководства банка, «подобные действия обусловлены желанием правительства поддерживать капитализацию этого института развития на адекватном уровне», говорится в сообщении агентства.

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года. Банк занимается финансированием проектов, включенных в государственные программы; инфраструктурных проектов, а также проектов, связанных с модернизацией действующих предприятий. Кроме этого, Банк развития через коммерческие банки направляет рублевые ресурсы на кредитную поддержку проектов в сфере малого и среднего бизнеса.