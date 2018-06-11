В Ленинградской области таинственно пропал рабочий из Беларуси
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Правоохранители Ленинградской области ведут розыск пропавшего в Кингисеппском районе рабочего из Беларуси.
Как сообщил начальник участка ООО «Урбанстрой», 40-летний мужчина в полдень седьмого июня ушел с промзоны «Фосфорит» и исчез.
Сообщается, что он планировали вернуться на родину, однако по месту жительства не появился.
Паспорт и телефон пропавшего белоруса у одной из станций питерской «подземки» обнаружила девушка, которая сообщила в полицию о находке.
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