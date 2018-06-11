В Ленинградской области таинственно пропал рабочий из Беларуси

Правоохранители Ленинградской области ведут розыск пропавшего в Кингисеппском районе рабочего из Беларуси.

Как сообщил начальник участка ООО «Урбанстрой», 40-летний мужчина в полдень седьмого июня ушел с промзоны «Фосфорит» и исчез.

Сообщается, что он планировали вернуться на родину, однако по месту жительства не появился.

Паспорт и телефон пропавшего белоруса у одной из станций питерской «подземки» обнаружила девушка, которая сообщила в полицию о находке.