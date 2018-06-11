Вместо минской фабрики «Алеся» построят многоэтажки
Жилой квартал с 856 квартирами планируют построить на территории швейной фабрики «Алеся» и прилегающего частного сектора.
«Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. М. Богдановича — ул. В. Хоружей — ул. Кропоткина —ул. Кульман»
Детальный план предусматривает снос швейной фабрики, небольшого частного сектора и двух многоквартирных домов, сообщает
До 2023 года планируют завершить строительство торгово-административного здания ООО «Майса» на улице Кропоткина. Второй этап — снос старых зданий и строительство жилья до 2030 года. Население квартала увеличится с 10 350 до 12 000 человек.
Презентация проекта состоится 20 июня 2018 года в 18.30 в актовом зале средней школы № 28.
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