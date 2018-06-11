Вместо минской фабрики «Алеся» построят многоэтажки

Жилой квартал с 856 квартирами планируют построить на территории швейной фабрики «Алеся» и прилегающего частного сектора.

«Градостроительный проект детального планирования территории в границах ул. М. Богдановича — ул. В. Хоружей — ул. Кропоткина —ул. Кульман» опубликовали на сайте администрации Советского района Минска.

Детальный план предусматривает снос швейной фабрики, небольшого частного сектора и двух многоквартирных домов, сообщает Realt.by . Собираются снести дома №№ 92, 94, 96, 98, 100, 102 и 104 по улице Кропоткина, а также № 32 и № 34 на улице Хоружей. Это будет сделано ради того, чтобы построить пять многоэтажек и детский сад. Проектируемый район занимает территорию в 34,6 га. Большую часть участка — 19,5 га — занимают жилые территории.

До 2023 года планируют завершить строительство торгово-административного здания ООО «Майса» на улице Кропоткина. Второй этап — снос старых зданий и строительство жилья до 2030 года. Население квартала увеличится с 10 350 до 12 000 человек.

Презентация проекта состоится 20 июня 2018 года в 18.30 в актовом зале средней школы № 28.