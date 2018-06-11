ФПБ хочет возводить мемориал в Куропатах
Федерация профсоюзов планирует стать заказчиком строительства.
Об этом сообщил председатель ФПБ Михаил Орда, передает
Конкурс на создание памятного знака в Куропатах объявили в 2017 году. Недавно жюри выбрало три эскизных проекта, которые должны быть доработаны к 1 июля. В конкурсе участвовало 32 проекта. Жюри определило те, которые отличаются наибольшей оригинальностью и художественной выразительностью.
Точное место размещения памятного знака определят позже.
Обсудим?