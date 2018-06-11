В Лондоне прошел сепаратистский ЧМ по футболу — Украина возмущена

Футбольная команда Karpatalya из Закарпатья победила на сепаратистском чемпионате мира. Служба безопасности Украины начала проверку.

СБУ отреагировала на участие украинских футболистов в чемпионате непризнанных «государств» в Лондоне, сообщает 112.ua .

«СБУ проверяет информацию относительно участия в так называемом "чемпионате" зарегистрированных в Закарпатской области лиц. По предварительным данным, которые еще уточняются, несколько таких лиц принимали участие в псевдотурнире», — отметила пресс-секретарь управления СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова.

Она уточнила, что футболистов допросят по их возвращении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал правоохранительные органы проверить финансирование Karpatalya.

Команду организовал депутат Береговского райсовета от Демократического союза венгров Тиберий Фееш. В финальном матче она победила у команды непризнанного Северного Кипра. В отборочных матчах турнира играли футболисты «ДНР» и «ЛНР».