В Лондоне прошел сепаратистский ЧМ по футболу — Украина возмущена

/ Спорт
Просмотров: 77 Комментариев: 0

Футбольная команда Karpatalya из Закарпатья победила на сепаратистском чемпионате мира. Служба безопасности Украины начала проверку.

СБУ отреагировала на участие украинских футболистов в чемпионате непризнанных «государств» в Лондоне, сообщает 112.ua.

«СБУ проверяет информацию относительно участия в так называемом "чемпионате" зарегистрированных в Закарпатской области лиц. По предварительным данным, которые еще уточняются, несколько таких лиц принимали участие в псевдотурнире», — отметила пресс-секретарь управления СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова.

Она уточнила, что футболистов допросят по их возвращении.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал правоохранительные органы проверить финансирование Karpatalya.

 

 

Команду организовал депутат Береговского райсовета от Демократического союза венгров Тиберий Фееш. В финальном матче она победила у команды непризнанного Северного Кипра. В отборочных матчах турнира играли футболисты «ДНР» и «ЛНР».

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: сепаратизм непризнанные республики Закарпатье ДНР футбол Персона: Павел Климкин Тиберий Фееш Город: Лондон

Другие материалы на эту тему:

Сборная Беларуси по футболу поехала в Москву на чемпионат мира. Среди артистов

Сборная Беларуси по футболу поехала в Москву на чемпионат мира. Среди артистов

На Донбассе из гранатомета убили комбата ДНР «Мамая»

На Донбассе из гранатомета убили комбата ДНР «Мамая»

«Реал» снова на вершине. И спускаться не помышляет

«Реал» снова на вершине. И спускаться не помышляет

Оперативная съемка: встреча подозреваемых в организации договорных матчей

Оперативная съемка: встреча подозреваемых в организации договорных матчей

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте