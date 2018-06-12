На открытии ЧМ по футболу-2018 споют Уилл Смит и Робби Уильямс

14 июня в 17:30 телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию со стадиона «Лужники» в Москве, где состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу и пройдет первый матч.

Ожидается, что церемонию открытия посетит президент России Владимир Путин и другие главы государств и правительств. Официальный гимн нынешнего мундиаля исполнят Ники Джем, Уилл Смит, Эра Истефи и музыкант Дипло.

Также на церемонии открытия выступят популярный британский певец Робби Уильямс, солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина и бразильский футболист Роналдо.

Комментировать данное событие из Москвы будут Сергей Мацкевич и Александр Цвечковский.

В 17:50 в эфире «Беларусь 5» в прямой трансляции начнется первый матч — сборная России встретится с командой из Саудовской Аравии.

Белтелерадиокомпания на двух телеканалах — «Беларусь 2» и «Беларусь 5» — покажет все 64 матча чемпионата мира в прямом эфире.