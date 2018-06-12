Инициаторы «Островецкого шляха» подали заявку на акцию в Радошковичах

11 июня заказным письмом в Молодечненский райисполком подана заявка на проведение 26 июня в Радошковичах акции «Островецкий шлях».

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«Заявка подана в Молодечненский райисполком, так как именно на территории этого района находится городской поселок. Надеемся на положительный ответ», — сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

Заявку подписал активист движения солидарности «Разам» Валерий Быковский. В случае отказа в проведении акции организаторы планируют провести в Радошковичах экскурсию.

В этом году оргкомитет «Чернобыльского шляха» (который ежегодно проходит 26 апреля, в годовщину аварии на ЧАЭС) решил проводить акции каждый месяц 26-го числа в городах и поселках, расположенных между Минском и Островцом: Заславле, Радошковичах, Молодечно, Вилейке, Сморгони, Ошмянах.

Серия акций должна завершиться 26 ноября в Островце.

Акция 26 мая в Заславле разрешена не была. В итоге около двух десятков активистов различных демократических партий и организаций посетили памятные места города и провели круглый стол по атомной проблематике.

Несмотря на это, участникам мероприятия стали поступать протоколы по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).