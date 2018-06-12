«Хорошая прелюдия к миру». Трамп и Ким довольны переговорами

Американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын высказали удовлетворенность от встречи друг с другом.

4 takeaways from the historic summit between Donald Trump and Kim Jong Un | Analysis by @CillizzaCNN https://t.co/mJIHMegrzE pic.twitter.com/rvTD5XVww4 — CNN (@CNN) 12 июня 2018 г.

По словам Трампа, встреча в формате тет-а-тет, продолжавшаяся примерно 40 минут, прошла «очень-очень хорошо». Он также отметил, что у них установились «отличные отношения».

«Мы решим большую проблему», – сказал глава США.

Ким отметил, что его встреча с хозяином Белого дома стала «хорошей прелюдией к миру». Однако когда журналисты задали ему вопрос о том, намерен ли он отказаться от ядерных вооружений, он оставил его без ответа, пишет ГА .

Позже к главам государств присоединились представители северокорейской и американской делегаций. Далее в рамках саммита пройдут расширенная двусторонняя встреча и деловой обед. С американской стороны в этих мероприятиях приняли участие, в частности, госсекретарь США Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

После официальных переговоров делегации встретились за обедом. Однако о конкретных договоренностях пока не сообщается.

Лидеры двух стран сели рядом друг с другом, прежде чем начать переговоры с глазу на глаз. При этом Трамп предположил, что они проведут «отличную дискуссию».

«Мы достигнем огромного успеха, для меня это честь, и у нас будут потрясающие отношения, я в этом не сомневаюсь», – сказал американский лидер.

Руководитель КНДР отметил, что «добраться сюда было нелегко» и что «старые предрассудки и практики были препятствиями на нашем пути вперед, но нам удалось преодолеть их все, и сегодня мы здесь».

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Позже стало известно, что лидеры государств подписали итоговый документ саммита США – КНДР.

Оба лидера назвали итоговый документ комплексным и подробным.

В ходе церемонии Трамп неоднократно поблагодарил коллегу и назвал фантастическими прошедшие переговоры.

«Отношения будут другими, нежели в прошлом. Мы хотим работать вместе, у нас появилась особая связь», — сказал президент США.