Аналитики не согласны, что немцы выиграют ЧМ по футболу — им дают только бронзу
Главным фаворитом предстоящего в России чемпионата мира по футболу букмекеры называют сборную Германию, а вот инвесторы считают, что команда Йоахима Лёва может рассчитывать лишь на бронзу.
В частности, инвестиционный банк Goldman Sachs в ходе проведенного исследования пришел к выводу, что больше всего шансов завоевать золото имеется у бразильцев.
Вот как выглядит тройка по мнению аналитиков этого банка:
- Бразилия — ее победа оценивается в 18,5%;
- Франция — 11,3%;
- Германия — 10,7%.
А вот хозяйке мирового первенства — сборной России — пророчат фиаско, невыход из группы.
Фото с официального твиттера Бразильской конфедерации футбола
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