Аналитики не согласны, что немцы выиграют ЧМ по футболу — им дают только бронзу

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Главным фаворитом предстоящего в России чемпионата мира по футболу букмекеры называют сборную Германию, а вот инвесторы считают, что команда Йоахима Лёва может рассчитывать лишь на бронзу.

В частности, инвестиционный банк Goldman Sachs в ходе проведенного исследования пришел к выводу, что больше всего шансов завоевать золото имеется у бразильцев.

Вот как выглядит тройка по мнению аналитиков этого банка:

  1. Бразилия — ее победа оценивается в 18,5%;
  2. Франция — 11,3%;
  3. Германия — 10,7%.

А вот хозяйке мирового первенства — сборной России — пророчат фиаско, невыход из группы.

 

Фото с официального твиттера Бразильской конфедерации футбола

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 футбол-Бразилия Goldman Sachs

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