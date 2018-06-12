Аналитики не согласны, что немцы выиграют ЧМ по футболу — им дают только бронзу

Главным фаворитом предстоящего в России чемпионата мира по футболу букмекеры называют сборную Германию, а вот инвесторы считают, что команда Йоахима Лёва может рассчитывать лишь на бронзу.

В частности, инвестиционный банк Goldman Sachs в ходе проведенного исследования пришел к выводу, что больше всего шансов завоевать золото имеется у бразильцев.

Вот как выглядит тройка по мнению аналитиков этого банка:

Бразилия — ее победа оценивается в 18,5%; Франция — 11,3%; Германия — 10,7%.

А вот хозяйке мирового первенства — сборной России — пророчат фиаско, невыход из группы.

Фото с официального твиттера Бразильской конфедерации футбола