В Волгограде столкнулись два судна: погибли 11 человек

В Волгограде во вторник утром в ходе поисково-спасательной операции из воды было поднято тело одиннадцатой жертвы.

Рперация по подъему затонувшего катамарана / Фото ГУМЧС по Волгоградской области

11 июня примерно в десять часов вечера на Волге столкнулись прогулочный катамаран «Елань-12» с пассажирами с баржей.

За штурвалом в момент ЧП был сам владелец катамарана - скандально известный и отсидевший срок за хулиганство и изнасилование экс-глава Калачевского района и экс-депутат Волгоградской гордумы Дмитрий Хахалев. Это был его последний выход. #Волгоград #НаВолге — Кристина Королева☔️ (@KristiChis) 12 июня 2018 г.

В операции, по данным регионального МЧС, принимали участие 1400 человек, 55 единиц техники, 12 плавсредств.

В итоге удалось спасти пять человек.

Следственным комитетом открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.