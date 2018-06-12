В Волгограде столкнулись два судна: погибли 11 человек
В Волгограде во вторник утром в ходе поисково-спасательной операции из воды было поднято тело одиннадцатой жертвы.
11 июня примерно в десять часов вечера на Волге столкнулись прогулочный катамаран «Елань-12» с пассажирами с баржей.
В операции, по данным регионального МЧС, принимали участие 1400 человек, 55 единиц техники, 12 плавсредств.
В итоге удалось спасти пять человек.
Следственным комитетом открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
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