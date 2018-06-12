Биржа: на торгах 12 июня доллар превысил отметку в 2 рубля

Во вторник, 12 июня, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль подешевел к доллару и евро, укрепился к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0060 пункта (0,25%) и составил 2,3622 белорусского рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0057 пункта (0,29%) и составил 2,0029 белорусского рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0102 пункта (0,01%) и составил 3,1939 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. Во вторник фьючерсы на нефть марки Brent держатся в районе 76,5 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понизился на 0,1369 рубля и составил 62,2062 рубля.