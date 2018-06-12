Гомельские таможенники изъяли у украинца английские часы XVIII века

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Гомельские таможенники в пункте пропуска «Новая Гута» изъяли у 67-летнего гражданина Украины незаконно перемещаемые через таможенную границу старинные настольные часы, изготовленные в XVIII веке в Англии.

Корпус настольных часов украшен литыми вставками и фигурами из металла, с текстом на циферблате ЕardleyNortonLondon №143.

По предварительной оценке, стоимость такого изделия составляет около 6 тысяч рублей, соответственно, раритет подлежит письменному декларированию.

Гомельской таможней начат административный процесс в отношении гражданина Украины. Материалы дела будут направлены в суд Центрального района Гомеля для принятия решения о привлечении его к ответственности и об обращении в собственность государства предмета административного правонарушения, сообщает Государственный таможенный комитет.

 

Фото Гомельской таможни

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Тэги: часы раритет ГТК Город: Гомель

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