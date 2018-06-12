Лукашенко зовет индийских инвесторов в Беларусь

По мнению Александра Лукашенко белорусско-индийские отношения вышли на тот уровень, когда можно сделать следующий шаг для развития во благо двух государств.

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Как заявил он на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан, «нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее».

Глава государства отметил, что хочет видеть на фоне политического согласия между Минском и Дели по большинству вопросов международной политике и прочные торгово-экономические связи.

Он убежден, что у сторон есть все возможности для перехода от обычной торговли к совместному инвестированию, созданию СП в двух странах.

Лукашенко готов предоставить преференции для создания в Беларуси индийского технопарка.

Напомним, Лукашенко уже не впервой говорит о создании в Беларуси научно-технологического индустриального парка. Так, эту тему он поднимал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.