Лукашенко зовет индийских инвесторов в Беларусь
По мнению Александра Лукашенко белорусско-индийские отношения вышли на тот уровень, когда можно сделать следующий шаг для развития во благо двух государств.
Как заявил он на встрече со спикером нижней палаты парламента Индии Сумитрой Махаджан, «нам следует двигаться более решительно и активно в развитии экономических отношений, в сфере инвестиций и так далее».
Глава государства отметил, что хочет видеть на фоне политического согласия между Минском и Дели по большинству вопросов международной политике и прочные торгово-экономические связи.
Он убежден, что у сторон есть все возможности для перехода от обычной торговли к совместному инвестированию, созданию СП в двух странах.
Лукашенко готов предоставить преференции для создания в Беларуси индийского технопарка.
Напомним, Лукашенко уже не впервой говорит о создании в Беларуси научно-технологического индустриального парка. Так, эту тему он поднимал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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