В Новополоцке из реанимации больницы исчезла женщина без одежды

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Поисково-спасательный отряд «Ангел» объявил о пропавшей в Новополоцке 39-летней женщине.

Как отмечается, Ольга Гречуха 11 июня примерно в 22:40 самовольно ушла из реанимационного отделения Новополоцкой центральной городской больницы.

Отмечается, что женщина была без одежды.

Как сообщалось на днях, в Светлогорске (Гомельская область) во дворе одного из домов в Октябрьском микрорайоне был обнаружен труп голой женщины, а в Ленинградской области правоохранители ведут розыск пропавшего в Кингисеппском районе рабочего из Беларуси. 40-летний мужчина в полдень седьмого июня ушел с промзоны «Фосфорит» и исчез.

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Тэги: пропал человек реанимация Город: Новополоцк

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