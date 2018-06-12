Защитники Куропат требуют аннулировать решения о строительстве комплекса «Поедем поедим»

Защитники Куропат требуют от Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры и Минского облисполкома аннулировать все решения, связанные с разрешением на строительство в урочище развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим», и признать их незаконными.

Соответствующее обращение было передано 12 июня в эти госорганы сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлом Северинцем и ответственным секретарем Консервативно-христианской партии — БНФ Алесем Чехольским.

«В обращении мы описываем историю массовых расстрелов в Куропатах, а также обращаем внимание на незаконность строительства в урочище торгово-развлекательного центра, — рассказал журналистам Северинец. — В любом нормальном государстве этот ресторан был бы закрыт за 24 часа, а затем — снесен или перенесен».

Активисты просят Миноблисполком разъяснить, на каком основании и кем было выдано разрешение на строительство ресторанно-развлекательного комплекса. В обстоятельствах принятия решений, связанных со строительством и открытием комплекса, они видят «коррупционную схему, проведенную на территории охранной зоны всемирно известного некрополя Куропаты».

Представители общественности также просят КГК и Генпрокуратуру провести проверку действий сотрудников Миноблисполкома и Министерства культуры, разрешивших строительство комплекса.

По словам Северинца, представители названных ведомств утверждают, что знакомы с ситуацией вокруг открытия развлекательного комплекса в Куропатах, и обещали по возможности быстрее дать ответ на обращение.

Акции против открытия возле Куропат комплекса с рестораном «Поедем поедим» проводятся с 31 мая. Ресторан уже открыт, но активисты ежедневно стараются препятствовать его работе, не давая проезжать на территорию комплекса машинам.

Фото Сергея САЦЮКА