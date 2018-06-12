В Орше работник предприятия вылил на себя серную кислоту

Химический ожог 5% тела получил работник одного из оршанских предприятий. Происшествие произошло накануне днем.

По информации Следственного комитета, который проводит проверку по данному факту, мужчина на складе поднимал 20-литровую бутыль с серной кислотой. В какой-то момент у тары вырвалось дно, и жидкость вылилась мужчине на ноги.

С ожогом пострадавший был госпитализирован, где ему оказали медицинскую помощь, пишет БЕЛТА .

Ранее сообщалось, что в 2017 году на производстве в Беларуси погибли 115 человек. Тяжелые травмы получили 593 работника.