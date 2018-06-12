Мадридский «Реал» нашел замену Зидану

Новым главным тренером футбольного клуба станет наставник сборной Испании Хулен Лопетеги.

Контракт с 51-летним специалистом будет подписан на три года. К своим обязанностям он приступит после чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт «Реала».

Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. До этого он работал главным тренером «Порту», «Райо Вальекано», резервной команды «Реала» и молодежных сборных Испании различных возрастов.

Главными кандидатами на пост рулевого «Реала» называли Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Прошлый тренер мадридцев, Зинедин Зидан, объявил об отставке после трех побед в Лиге чемпионов.