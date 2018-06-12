Долгострой напротив «Минск-Арены» продали с большой скидкой

Недостроенный многоэтажный дом на ул. Нарочанской, 4 продали с аукциона за 15,2 млн долларов. В феврале за него просили на 800 тысяч больше.

Об этом сообщили в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома, передает Мinsknews.by .

ИОАО «Московская инвестиционная строительная компания» начала возводить этот дом в сентябре 2011 года. Объект обещали сдать в январе 2014 года к ЧМ по хоккею. В мае 2017 года экономический суд Минска объявил заказчика банкротом. Сейчас готовность здания составляет 80%.

Торги по продаже недостроенного дома проходили три раза, но желающих его купить не находилось.