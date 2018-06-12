Македония готова переименоваться в Северную Македонию

Один из давних дипломатических конфликтов близок к разрешению: власти Македонии и Греции договорились о переименовании бывшей югославской республики.

Спор о названии, разгоревшийся после распада бывшего государства Югославия, 27 лет осложнял отношения между странами, а также препятствовал вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз, сообщает Би-Би-Си .

О достигнутом компромиссе рассказал на конференции в Скопье премьер-министр Македонии Зоран Заев и подтвердили греческие власти.

Достоинствено и географски прецизно име - Република Северна Македонија (со превод, на сите јазици). Македонски, Macedonian, без фусноти. Националноста е македонска / граѓани на Република Северна Македонија. На англиски: Macedonian / Citizens of the Republic of North Macedonia. — Зоран Заев (@Zoran_Zaev) 12 июня 2018 г.

Страна с населением чуть больше 2 млн человек, образовавшаяся после распада бывшей Югославии и занимавшая самую южную ее часть, изъявила желание называться Македонией в 1991 году. 142 страны признали балканскую страну как Республику Македонию. Греция выступила против. До урегулирования спора было решено называть Македонию «Бывшая югославская республика Македония (БЮРМ)».

Власти бывшей югославской республики после распада Югославии задались целью написать историю для своего нового государства. В 2010 году при тогдашнем премьер-министре Николе Груевском с помощью проекта «Скопье 2014» был запущен процесс «антиквизации», призванный отыскать древние корни нации и населить город культурными достопримечательностями. В рамках антиквизации активно продвигалась теория, согласно которой современные македонцы не славяне, а прямые потомки македонцев времен античности.

Были сооружены новые объекты культурного значения, в частности, Музей борьбы за Македонию, Македонская опера, Триумфальная арка «Македония», Национальный театр, новый мост через реку Вардар и множество памятников различным историческим деятелям. Среди них главные — памятник Александру Македонскому на площади Македонии, водруженный на окруженную львами толстую колонну, а также памятник его отцу, Филиппу II, царю Македонии (древнегреческой). Аэропорт Скопье тоже внезапно стал называться в честь Александра Великого.

Против этого резко возражала не только Греция, воспринявшая подобное увековечивание своих национальных героев как посягательство на собственное историческое наследие, но и многие македонцы, воспринявшие обилие новых архитектурных зданий и памятников как излишество и китч.

Все изменилось с приходом в мае 2017 года к власти нового премьер-министра от Социал-демократического союза Македонии Зорана Заева. Еще до избрания он объявил, что вступление страны в НАТО и Евросоюз является приоритетом и что он готов обсуждать возможность переименования Республики Македония и договариваться об этом с Грецией. Новая администрация стала постепенно отходить от антиквизации и уже переименовала аэропорт Скопье, как и ведущую в Грецию автостраду, которая также потеряла принадлежность к Александру Великому, и стала называться просто «Автострадой дружбы».

После многомесячных переговоров и раздумий стороны составили шортлист из трех названий: «Новая Македония», «Северная Македония» и «Верхняя Македония». В прошлый понедельник премьер-министры обеих стран долго общались по телефону, окончательно утрясая нюансы договоренностей.

В этом году уже проходили массовые митинги греков, с требованием переименования Македонии, и македонцев — против изменения. Бывшая югославская республика склонна пойти на компромисс ради вступления в НАТО и ЕС.