На защитника Куропат Алексея Туровича составили три протокола

Один из активных участников защиты урочища Куропаты Алексей Турович отпущен из милиции после составления трех протоколов.

Задержание Туровича произошло в начале восьмого вечера 12 июня на выходе из Куропат, сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Активиста доставили в Боровлянский отдел милиции Минского РУВД, где обвинили в участии в несанкционированном мероприятии, мелком хулиганстве и препятствии работе общественного учреждения. В милиции Турович провел несколько часов.

Ранее задерживали других защитников Куропат — Северинца, Ольгу Николайчик, Дениса Урбановича. После составления административных протоколов (как правило, за участие в несанкционированной акции или мелкое хулиганство) их отпускали из милиции.

Акции против открытия возле Куропат развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» проводятся с 31 мая. Ресторан уже работает, но активисты ежедневно пытаются препятствовать его деятельности, не давая проезжать на территорию комплекса автомобилям.