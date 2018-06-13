Динамовским дерби завершится 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Сегодня тремя матчами будет закрыта программа 11-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Гвоздевым событием игрового дня станет динамовское дерби, которое пройдет на берегах Буга.

В понедельник и вторник состоялись пять поединков:

«Витебск» — «Торпедо (Мн) — 2:0;

«Слуцк» — «Днепр» — 5:0;

«Минск» — «Ислочь» — 0:1;

«Луч» — «Неман» — 1:2;

«Смолевичи» — «Городея» — 2:0.

Сегодняшние игры пройдут в Солигорске, Борисове и Бресте: