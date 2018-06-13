Динамовским дерби завершится 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу

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Сегодня тремя матчами будет закрыта программа 11-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Гвоздевым событием игрового дня станет динамовское дерби, которое пройдет на берегах Буга.

В понедельник и вторник состоялись пять поединков:

  • «Витебск» — «Торпедо (Мн) — 2:0;
  • «Слуцк» — «Днепр» — 5:0;
  • «Минск» — «Ислочь» — 0:1;
  • «Луч» — «Неман» — 1:2;
  • «Смолевичи» — «Городея» — 2:0.

Сегодняшние игры пройдут в Солигорске, Борисове и Бресте:

  • «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» (начало в 17:00);
  • БАТЭ — «Гомель» (18:45);
  • «Динамо» (Бр) — «Динамо (Мн) (20:45).

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Тэги: футбол-Беларусь

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