Динамовским дерби завершится 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Сегодня тремя матчами будет закрыта программа 11-го тура чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Гвоздевым событием игрового дня станет динамовское дерби, которое пройдет на берегах Буга.
В понедельник и вторник состоялись пять поединков:
- «Витебск» — «Торпедо (Мн) — 2:0;
- «Слуцк» — «Днепр» — 5:0;
- «Минск» — «Ислочь» — 0:1;
- «Луч» — «Неман» — 1:2;
- «Смолевичи» — «Городея» — 2:0.
Сегодняшние игры пройдут в Солигорске, Борисове и Бресте:
- «Шахтер» — «Торпедо-БелАЗ» (начало в 17:00);
- БАТЭ — «Гомель» (18:45);
- «Динамо» (Бр) — «Динамо (Мн) (20:45).
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