Фотофакт. В Минске птица заблокировала движение на улице Ленина

Во вторник на улице Ленина белорусской столицы едва не случился транспортный коллапс. Неизвестная птица прогуливалась по проезжей части и мешала движению.

Интересно, что пернатая не боялась ни рева моторов, ни сигналов клаксонов и мирно ходила туда-сюда.

В комментарии под сообщением пользователь Диана Элимелах написала, что эта птица была замечена на Зыбицкой: «Сидела на низком подоконнике и людей вообще не пугалась. Чей-то ребенок ее чуть не погладил, но мама отвела его. Странная птаха какая-то)».