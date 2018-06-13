Фотофакт. В Минске птица заблокировала движение на улице Ленина
Во вторник на улице Ленина белорусской столицы едва не случился транспортный коллапс. Неизвестная птица прогуливалась по проезжей части и мешала движению.
Интересно, что пернатая не боялась ни рева моторов, ни сигналов клаксонов и мирно ходила туда-сюда.
В комментарии под сообщением пользователь Диана Элимелах написала, что эта птица была замечена на Зыбицкой: «Сидела на низком подоконнике и людей вообще не пугалась. Чей-то ребенок ее чуть не погладил, но мама отвела его. Странная птаха какая-то)».
Обсудим?