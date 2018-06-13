В Слуцке «Рено» сбил велосипедиста

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал велосипедист, произошло накануне вечером в Слуцке.

Фото pixabay.com

Как сообщили в Госавтоинспекции Минской области, на улице Тутарина 22-летний водитель «Рено-Сафран» при левом повороте на улицу Молодежную сбил своего сверстника, который ехал по главной дороге на велосипеде.

Пострадавший при столкновении получил травмы и был госпитализирован.

ГАИ по данному факту ведет проверку.

Ранее сообщалось, что с начала года было совершено 59 наездов на велосипедистов. 26 ДТП произошло по вине самих велосипедистов (10 человек погибли и 17 получили травмы).

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Тэги: ДТП велосипедист Город: Слуцк

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