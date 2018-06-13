Трое минчан похитили с карт иностранцев 25 тыс. долларов

В Беларуси вскрыта сложная схема действий кардеров. Оперативные сотрудники управления «К» МВД и сотрудники Следственного комитета Беларуси выявили подозреваемых в хищении денег с банковских счетов иностранных граждан. Персональные данные преступники приобретали на специализированных сайтах и использовали при обналичивании денег посредством интернет-торговли.



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Как сообщает МВД, трое минчан вели преступную деятельность с 2012 по 2014 годы. Они совершили кражи с банковских счетов нескольких десятков человек, причинив ущерб более чем на 20 тыс. долларов.

Чтобы обезопасить себя при обналичивании похищенных денег и запутать следы преступлений, кардеры придумали достаточно сложную схему.

«Подозреваемые понимали, что при прямом переводе чужих финансовых средств на электронный кошелек или банковский счет их могут быстро выявить правоохранители. Поэтому сначала злоумышленники отоваривались на интернет-площадках США, приобретая за ворованные деньги дорогостоящие ноутбуки, часы, мобильные телефоны и квадрокоптеры. Гаджеты через цепочку подставных лиц, так называемых дропов, отправлялись посылкой в приграничные с нашей республикой страны. Уже, к примеру, в Украину или Литву забирать товар ехал другой человек. При этом посылку он мог получать по документам на других лиц — знакомых либо ведущих асоциальный образ жизни», — сообщил заместитель начальника управления «К» Кирилл Вяткин.

Приобретенные таким образом вещи преступники сбывали в Минске через объявления в интернете по ценам на порядок ниже рыночных.

В отношении подозреваемых главным следственным управлением СК Беларуси возбуждено дело по ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники).

Двоих мужчин удалось задержать сразу, они арестованы. Третий фигурант, минчанин 1984 года рождения, объявлен в розыск.

Оперативные сотрудники и следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств аферы, потерпевших и точной суммы ущерба.

В прошлом году трое кардеров из Могилева, укравших с иностранных счетов более 200 тысяч долларов, были осуждены на 9 и 11,5 лет.

Уголовное дело в отношении троих кардеров из Могилева расследовал Следственный комитет Беларуси. Установлено, что с 2009 по 2015 годы злоумышленники похищали деньги со счетов иностранных граждан — в основном, жителей США, Великобритании, стран Евросоюза.