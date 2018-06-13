Фотофакт. Маршрутка Могилев-Гомель перевернулась на трассе — пострадали люди
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Маршрутное такси, выполнявшее рейс из Могилева в Гомель, перевернулось днем 12 июня на автодороге вблизи деревни Сидоровичи (Могилевский район). Госпитализированы четыре человека.
Как сообщили БелаПАН в ГАИ УВД Могилевского облисполкома, ДТП произошло в 12:40, когда микроавтобус «Фольксваген-Крафтер», маршрутное такси, следовал из Могилева в Гомель. Водитель, 53-летний могилевчанин, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
В ДТП четырем пассажирам маршрутного такси причинены телесные повреждения, с которыми они доставлены в учреждения здравоохранения:
- у 56-летнего могилевчанина — закрытая черепно-мозговая травма;
- у 20-летней жительницы поселка Ильич Рогачевского района — ушиб отдела позвоночника;
- у 31-летней гомельчанки — ЗЧМТ и ушиб плеча;
- у 30-летнего жителя Херсона — травма поясничной области.
По факту ДТП проводится проверка.
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