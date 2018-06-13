Стало известно, где пройдет ЧМ-2026 по футболу

На конгрессе Международной федерации футбола стало известно, где пройдет чемпионат мира 2026 года.

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У первенства будет три хозяйки: Канада, Мексика и США. Заявка этих стран набрала 134 голоса делегатов конгресса. В свою очередь предложение провести ЧМ в Марокко получило лишь 65 голосов.

The moment our united dream became a reality! pic.twitter.com/rCTiTcxGXj — United 2026 (@united2026) 13 июня 2018 г.

Отметим, что впервые в планетарном первенстве примут участие 48 национальных сборных (ныне — 32).

Отметим, что из трио победителей лишь у Канады нет подобного опыта (Мексика была хозяйкой в 1970-м и 1986-м, а США в 1994-м).