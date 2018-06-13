Кобяков напомнил Медведеву о «молочной войне» и допуске белорусов к госзакупкам

На заседании Совмина Союзного государства, которое состоялось сегодня в Москве, Андрей Кобяков говорил о запрете на поставку в Россию белорусской сельхозпродукции и допуске белорусских предприятий к госзакупкам и программам субсидирования.

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По мнению премьер-министра Беларуси, именно эти проблемы мешают достижению стратегической задачи по выходу на ранее существовавший уровень товарооборота в объёме свыше 40 млрд долларов.

«Весь этот комплекс вопросов прорабатывался в преддверии нашего заседания в рамках созданных межведомственных отраслевых рабочих групп, однако практические итоги проведённой работы остаются пока достаточно скромными и процесс решения проблемных вопросов движется не так быстро, как хотелось бы», — сказал Андрей Кобяков.

«Наша общая задача – найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции», — добавил белорусский премьер-министр.

В своем выступлении глава правительства России Дмитрий Медведев напомнил, что за 2017 год товарооборот между странами увеличился на 23,5% и составил 32,4 млрд долларов. Рост взаимной торговли за четыре месяца — порядка 17%. 83% всех платежей при взаимных расчётах были проведены в российских рублях.

«Нам нужно и дальше двигаться в сторону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, создавать равные правила для ведения бизнеса. Соответствующее решение мы сегодня закрепим в постановлении Совета министров», — сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, запрет на белорусскую «молочку» Россия ввела 6 июня. Мера коснулась молока и иной молочной продукции, поставляемой наливом.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц заявил, что cпециалисты Россельхознадзора необоснованно обвиняют белорусские предприятия и, возможно, подтасовывают результаты лабораторных исследований.

10 июня белорусская и российская стороны подписали «дорожную карту» по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Соглашение достигли Россельхознадзор и департамент ветпроднадзора Минсельхозпрода. С 11 июня Россельхознадзор снял ограничения на поставки молочной продукции с трех белорусских предприятий.