В Крыму пропало электричество и мобильная связь

Без электричества и связи оказался весь полуостров. Перестали работать светофоры, остановились троллейбусы. На канатной дороге Ай-Петри люди зависли в кабине под самым верхом.​

Компания «Кубаньэнерго» объявила о «массовом техническом отключении» энергомоста в Крым, сообщает Кrymr.com . По неподтвержденным данным, на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае произошла авария.

Похоже, света нет во всем Крыму. Вот реакция соцсетей ⤵ pic.twitter.com/pg2bKqokmC — Крым. Реалии (@krymrealii) 13 июня 2018 г.

Крым обеспечивается электроэнергией с помощью энергомоста, построенного из Краснодарского края в 2016 году. Ранее около 70% электроэнергии обеспечивала Украина; в 2015 году там были взорваны опоры ЛЭП, по которым поступало электричество.

Спустя несколько часов подачу электричества на полуостров возобновили.