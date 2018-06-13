В Крыму пропало электричество и мобильная связь

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Без электричества и связи оказался весь полуостров. Перестали работать светофоры, остановились троллейбусы. На канатной дороге Ай-Петри люди зависли в кабине под самым верхом.​

Компания «Кубаньэнерго» объявила о «массовом техническом отключении» энергомоста в Крым, сообщает Кrymr.com. По неподтвержденным данным, на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае произошла авария.

Крым обеспечивается электроэнергией с помощью энергомоста, построенного из Краснодарского края в 2016 году. Ранее около 70% электроэнергии обеспечивала Украина; в 2015 году там были взорваны опоры ЛЭП, по которым поступало электричество.

Спустя несколько часов подачу электричества на полуостров возобновили.

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Тэги: аннексия Крыма Украина-Россия отключение электричества Город: Симферополь

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